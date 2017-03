Ngày 4-1, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình an ninh trật tự, kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2010. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự hội nghị.

Trong 2 ngày 4 và 5-1, Hội nghị sẽ nghe báo cáo tổng kết công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2010; nghị quyết, chỉ thị nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2011. Theo T.T.X (SGGP)