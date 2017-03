Hội Nhà báo Hàn Quốc thăm báo Pháp Luật TP.HCM

Tại buổi gặp, hai bên cùng nhau trao đổi về những kinh nghiệm làm báo hiện đại; hướng tháo gỡ các khó khăn mà báo in đang phải đối mặt…

Đoàn Hội Nhà báo Hàn Quốc tại trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: X.HUY

“Tại Hàn Quốc, báo in cũng gặp rất nhiều khó khăn trước sự cạnh tranh của báo mạng. Số lượng phát hành nhiều tờ báo giảm mạnh, trong khi người đọc ngày càng có xu hướng tiếp cận thông tin qua smartphone” - ông Park Chong-Ryul nhìn nhận.

Từ thực tế trên, Hội Nhà báo Hàn Quốc cho hay đang áp dụng nhiều giải pháp để phát triển báo in. Cụ thể, các báo in sẽ hợp tác với đài truyền hình để quảng bá trước tin bài; kiến nghị Chính phủ ban hành quy định độc giả phải trả phí khi đọc báo mạng; báo in hợp tác với báo mạng để chia sẻ lợi nhuận từ tin bài…

NGUYỄN BÌNH