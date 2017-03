Hội thao kỷ niệm ngày truyền thống ngành tư pháp

Tham dự hội thao có các đoàn khách mời là VKSND, TAND thị xã Dĩ An, Công ty Bất động sản An An, các luật sư... Đây được xem là hoạt động thường niên của cơ quan tư pháp địa phương, góp phần giao lưu công tác, rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết... giữa các đơn vị. Kết thúc hội thao, Chi cục THA thị xã Dĩ An xuất sắc đoạt chức vô địch môn bóng đá mini...

TN