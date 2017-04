Hôm nay: Hà Nội chính thức mở rộng

Mất bốn năm để đổi trên hai triệu CMND. Công dân các địa phương mới sát nhập về Hà Nội sẽ phải đổi lại CMND theo sổ hộ khẩu. Ước tính số này khoảng 2,2 triệu người. Đính chính khoảng 65 ngàn sổ hộ khẩu. Các sổ hộ khẩu hiện có sẽ được sửa phần “đuôi”, thay địa chỉ tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hà Tây thành TP Hà Nội. Thêm biển số xe 33. Công an TP Hà Nội đã trình Bộ Công an phương án cho phép Hà Nội quản lý biển số 33 trước đây do Hà Tây quản lý.