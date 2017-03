Hôm nay, hơn 62 triệu cử tri cả nước đi bầu

Bầu cử sớm ở vùng cao, vùng sâu Gần 100% cử tri đi bầu Sáng 21-5, gần 2.180 cử tri tại 16 thôn, làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão (Bình Định) đã đi bầu cử. Hai làng O2, Kon Trú của xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh) có 100% cử tri bỏ phiếu xong vào lúc 8 giờ cùng ngày. Kon Tum: 98% cử tri vùng sâu đi bầu cử. Cùng ngày, cử tri 12 xã, 10 đồn biên phòng và ba đơn vị kinh tế thuộc bốn huyện Đăk Glei, Sa Thầy, Tu Mơ Rông và Kon Plông của tỉnh Kon Tum đã đi bầu cử. Đến 17 giờ ngày 21-5 có 98% cử tri trong tổng số hơn 17.400 cử tri đã đến 91 tổ bầu cử thực hiện quyền công dân. Cần Thơ: 100% cử tri là cán bộ, chiến sĩ đi bầu. Sáng 21-5, các cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân đội của TP Cần Thơ đã đi bầu cử để hôm nay (22-5) tăng cường xuống các địa phương giữ an ninh trật tự cho công tác bầu cử. Nghệ An: cử tri 31 xã vùng cao đã đi bầu cử. Ngày 20-5, hơn 49.200 cử tri của 31 xã vùng cao biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong đã đi bầu cử. Đến 17 giờ ngày 20-5, công tác bầu cử của 219 tổ ở bốn huyện nói trên đã hoàn thành, cử tri đi bỏ phiếu đạt tỉ lệ gần 100%. Kiên Giang: chuyển thùng phiếu bầu vào đất liền. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang, cho biết đến 19 giờ ngày 20-5, tại xã đảo Thổ Châu (Phú Quốc), 100% cử tri đã đến bốn điểm bầu cử của xã để bầu cử. Toàn bộ các thùng phiếu bầu đã được chuyển vào đất liền. LỘC - N.LINH - G.TUỆ - Đ.LAM - V.SƠN TP.HCM bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Công an TP.HCM, cho biết CATP đã tăng cường lực lượng, ứng trực tối đa để đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử. Các phương án hành động đã được triển khai, tập huấn kỹ càng với mục tiêu là chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các tình huống xấu. Theo Đại tá Võ Văn Nhuận, Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, Phòng đã triển khai lực lượng ứng trực toàn bộ quân số. Lực lượng CSGT đảm bảo không để xảy ra ùn tắc, kẹt xe và sẽ tăng cường lực lượng hỗ trợ khi có yêu cầu từ công an các quận, huyện. “Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP cũng ra quân tổng lực phối hợp các đơn vị tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các đối tượng gây rối, phá hoại để đảm bảo an toàn trật tự cao nhất cho công tác bầu cử” - Thượng tá Nguyễn Tất Hòa, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ, cho biết. LƯU NGUYỄN