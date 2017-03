Hôm nay khai mạc Đại hội XII của Đảng

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Tại cuộc họp trù bị, các đại biểu đã bầu toàn bộ 18 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đương nhiệm vào Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Cụ thể, Đoàn Chủ tịch 17 người gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chỉ đạo Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết. Đoàn Thư ký năm người, do Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng làm trưởng đoàn. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu do Ủy viên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ làm trưởng ban.