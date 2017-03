Hôm nay, truy điệu và an táng GS Trần Văn Giàu

các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể của TP.HCM, Long An và nhiều tỉnh, thành khác; đại diện các trường, viện, các nhà khoa học và đông đảo đồng bào cả nước cùng tham dự lễ truy điệu GS Trần Văn Giàu tại Hội trường TP.HCM và sau đó tiễn đưa GS về an táng tại quê nhà (xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An).

Được biết, hơn 10 năm trước, GS đã giao cho các cháu thực hiện sinh phần cho ông và vợ ông nằm cạnh nhau, gần phần mộ cha mẹ. Năm 2005, bà Đỗ Thị Đạo - vợ GS từ trần. Không nỡ xa bà, ông đã hỏa táng và để di cốt tại nhà, chờ khi ông qua đời để cùng song táng.

Trong hai ngày lễ viếng vừa qua có hàng ngàn đoàn khách và cá nhân khắp trong Nam, ngoài Bắc đã đến viếng, thắp hương tưởng niệm GS.

