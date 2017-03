Hơn 10.200 phạm nhân được đặc xá tha tù dịp 2/9

Các phạm nhân đang lao động cải tạo tại Trại giam Phú Sơn 4. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)



Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Lương Minh và Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao Đặng Quang Phương đồng chủ trì cuộc họp báo.Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn nhấn mạnh đặc xá là chế định pháp lý được quy định tại điều 103 của Hiến pháp và được thể chế hóa bằng Luật Đặc xá năm 2007 và các văn bản pháp luật khác.Ngày 25/8, Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 10.244 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù và 291 phạm nhân đang hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, một lần nữa thể hiện và khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, chấp hành cải tạo để sớm hoàn lương, trở thành người có ích cho xã hội.Đặc xá cũng thể hiện và ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của phạm nhân; thể hiện và ghi nhận kết quả quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân ở các trại giam, trại tạm giam và của toàn xã hội.Ông Giang Sơn khẳng định, những phạm nhân được đặc xá lần này là những phạm nhân đã có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và bị các Tòa án của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử theo quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam, nay họ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xét đặc xá.Việc xét đặc xá năm 2011 đã được tiến hành theo đúng nguyên tắc: nghiêm minh, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đủ điều kiện xét đặc xá và đã không để sót những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn mà không được xem xét, hoặc người không đủ điều kiện lại được xem xét đặc xá.Với truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam và bản chất nhân đạo của luật pháp Việt Nam, đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào cho dù họ là người Việt Nam hay người mang quốc tịch nước ngoài, nếu họ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều được xét đặc xá.Tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Quý Vương cho biết, trong số các phạm nhân được đặc xá lần này có 11 người mang quốc tịch nước ngoài; 5 người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia; 111 người phạm các tội liên quan đến chức vụ. Trong đợt đặc xá lần này có 1.333 phạm nhân nữ; 29 người trên 70 tuổi và có 150 người trước khi phạm tội là cán bộ, công nhân viên chức.Tổng số tiền thực hiện hình phạt bổ sung, bồi thường dân sự, án phí mà các phạm nhân được đặc xá và thân nhân nộp trong đợt này là gần 159 tỷ đồng Việt Nam.Ngay sau lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011, các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước đặc xá năm 2011, tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân được hưởng đặc xá đợt này, để những người được đặc xá có thể đoàn tụ với gia đình trong dịp Quốc khánh./.Theo Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)