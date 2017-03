Hơn 175 tỉ đồng xây dựng Khu di tích Truông Bồn

Trước khi diễn ra lễ khởi công, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ TNXP tại Truông Bồn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng Khu di tích lịch sử

Truông Bồn. Ảnh: Đ.LAM

Dự án Khu di tích lịch sử Truông Bồn do Sở GTVT tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 175 tỉ đồng. Dự án nâng cấp tuyến đường quốc lộ 15A đoạn qua Truông Bồn dài 31,7 km có tổng mức đầu tư hơn 757 tỉ đồng. Từ năm 1965 đến 1972, Truông Bồn là nơi hứng chịu sự đánh phá ác liệt của giặc Mỹ. Gần 200 chiến sĩ, dân quân, TNXP đã hy sinh tại đây. Ngày 31-10-1968, 13 TNXP Đội 65, Đại đội 317 đã anh dũng hy sinh do trúng bom. Ngày nay, Truông Bồn đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

ĐẮC LAM