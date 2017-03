Hơn 300.000 thanh niên tham gia

Ngoài ra, đã có hơn 200.000 lượt người tham gia thu gom gần 4.000 tấn rác, trồng gần 50.000 cây xanh. Đoàn viên, thanh niên tại các trường học đã phát huy vai trò, tổ chức thành công chiến dịch Mùa hè xanh với hơn 35.000 chiến sĩ tình nguyện đi các vùng sâu, vùng xa phục vụ nhân dân...

Thư viện Nghệ An vừa làm lễ tiếp nhận cuốn thư pháp Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh (khổ 79 x 54 cm, nặng 50 kg, gồm 82 trang) do ông Nguyễn Duy Đối hiến tặng. Ông Đối năm nay đã 73 tuổi, là dịch giả chữ Hán và người viết thư pháp nổi tiếng ở Nghệ An. Ông đã hoàn thành tác phẩm trên trong vòng ba năm.

Cũng tại TP Vinh (Nghệ An), hôm qua, Nhà sách Văn hóa Vinh và Nhà sách Văn hóa Thanh Hóa đã cho ra mắt hai tủ sách viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tủ sách có trên 150 đầu sách của các tác giả trong và ngoài nước.