Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6: Lập lực lượng kiểm ngư hỗ trợ ngư dân

Giảm mục tiêu tăng trưởng, nới chỉ tiêu lạm phát Kết luận cuộc họp thường kỳ Chính phủ đầu tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tiếp tục ưu tiên mục tiêu kiểm soát giá cả, ổn định vĩ mô, chấp nhận tăng trưởng thấp hơn. Theo đó, lạm phát cả năm ở khoảng 15%, tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 6%, chênh khá nhiều so với chỉ tiêu Quốc hội giao (lạm phát 7% và tăng trưởng 7-7,5%). Theo ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục tiêu mới này nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế không bị tụt quá thấp, ảnh hưởng tới công ăn việc làm, đời sống nhân dân. Các điều chỉnh trên được Chính phủ đưa ra trên cơ sở qua năm tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng cả nước đã vọt lên mức 12,03%, trong khi GDP chỉ tăng 5,6% so với cùng kỳ. Đầu tư nước ngoài thực hiện được hơn 4,6 tỉ USD, chỉ bằng phân nửa so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký mới được 3,5 tỉ USD, chỉ bằng 42% cùng kỳ, trong đó vốn tăng thêm cho các dự án đã triển khai là 1,2 tỉ. Theo ông Sinh, nguyên nhân giảm là tình hình kinh tế thế giới còn biến động, kinh tế vĩ mô trong nước còn khó khăn, các nhà đầu tư không triển khai dự án mới mà tập trung vào các dự án cũ. Hy vọng cuối năm, kinh tế vĩ mô ổn định, tích cực hơn thì đầu tư nước ngoài đăng ký sẽ mạnh lên. Chỗ nào của ta, ta phải giữ! Phải đặt chủ quyền đất nước là sự quan tâm số 1. Đồng thời, ta phải sống hòa hiếu với nhân dân tất cả các nước. Về chuyện biển Đông, ta phải xem chủ quyền của ta tới đâu, chủ quyền các nước trong khu vực tới đâu. Phải đối chiếu lại với quy định của luật pháp quốc tế. Chỗ nào của ta, ta phải giữ. Đại tướng LÊ ĐỨC ANH,

nguyên Chủ tịch nước (Theo Bee.net ngày 2-6) Tăng tàu bảo vệ cho Bình Minh 02 Theo VNE, sáng 3-6, thuyền trưởng các tàu bảo vệ tàu Bình Minh 02 đang đậu tại cảng Nha Trang (Khánh Hòa) họp bàn phương án bảo vệ tàu tiếp tục ra khơi làm nhiệm vụ. Đội tàu bảo vệ được tăng cường thêm năm chiếc nữa, lên con số tám. Dự kiến ngày mai (5-6), Bình Minh 02 cùng các tàu bảo vệ sẽ rời cảng Nha Trang, trở lại biển Đông tiếp tục khảo sát địa chấn tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo đúng kế hoạch.