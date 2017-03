Hợp đồng công chứng được thi hành án?

Chưa ngã ngũ về chứng thực bản dịch Đề xuất mở rộng quyền chứng thực bản dịch cho cơ quan công chứng thay Phòng Tư pháp quận, huyện như hiện nay trong dự thảo cũng gây nhiều ý kiến khác nhau. Theo ông Phạm Trí Thức, chứng thực bản dịch là công việc đặc thù do nhiều văn bản tiếng nước ngoài có những ngôn ngữ lạ. CCV dù có giỏi cách mấy cũng không thể đảm đương nổi. Ông Trần Văn Độ phản ánh nhiều người dân nông thôn cho biết ở vùng sâu vùng xa rất khó tìm được cơ quan công chứng, hầu như các cơ quan này chỉ đóng ở các TP lớn. Phó Trưởng Đoàn đại biểu QH TP Hà Nội Chu Sơn Hà cho biết trước đây việc công chứng bản dịch giao cho cơ quan công chứng, sau đó chuyển cho Phòng Tư pháp, rồi giờ lại đề xuất chuyển lại cho công chứng. “Liệu có nhóm lợi ích nào trong quá trình làm luật không?” - ông đặt vấn đề. Theo ông Hà, nếu chỉ công chứng về mặt hình thức thì không có ý nghĩa gì nhưng nếu yêu cầu công chứng về mặt nội dung thì không đơn giản. Một vị đại biểu khác nhận xét hiện nay việc công chứng bản dịch chỉ có ý nghĩa là chứng thực chữ ký người dịch chứ không phải chứng thực bản dịch. Tuy nhiên, nếu giao cho CCV thì cũng không thể đáp ứng được yêu cầu là kiểm soát được nội dung bản dịch. Giải trình những thắc mắc này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định không có yếu tố lợi ích nhóm khi chuyển việc công chứng bản dịch về lại cho công chứng. “Trước kia là do cơ quan công chứng quá tải nên phải chuyển mảng này cho Phòng Tư pháp thực hiện. Hiện nay, giao việc này cho cơ quan chuyên môn sâu như công chứng thì tôi yên tâm hơn rất nhiều vì đó là nghề nghiệp của họ, khác với cơ quan hành chính nhà nước” - ông giải thích. Tạo thuận lợi cho dân Một nội dung mới trong dự thảo nhận được sự đồng tình cao là việc công chứng của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do tạo được sự thuận lợi cho những người Việt Nam đang ở nước ngoài. Theo đó, các cơ quan này được công chứng các hợp đồng, giao dịch trừ hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được công chứng văn bản ủy quyền để thực hiện các quyền, nghĩa vụ liên quan đến bất động sản ở Việt Nam hoặc di chúc, văn bản từ chối nhận di sản, tặng cho toàn bộ hoặc một phần quyền hưởng di sản. Bắt bẻ văn bản công chứng Bộ Tư pháp cho hay trong thời gian qua văn bản công chứng chưa bảo đảm được giá trị thi hành, chưa thực sự được cơ quan tổ chức tôn trọng. Chẳng hạn, hợp đồng đã công chứng nhưng chưa có hiệu lực pháp luật, các bên không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình như đã thỏa thuận do chưa đăng ký. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hay bắt bẻ hợp đồng công chứng hoặc làm lại công việc mà CCV đã làm như kiểm tra giấy tờ tùy thân của các bên, kiểm tra giấy chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng trước khi thực hiện việc đăng ký...