Họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông

Các đại biểu trước bia tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trên vùng đất chiến khu An Phú Đông.

Đại diện nhân dân quận 12, ông Trần Hữu Trí, Bí thư Quận ủy quận 12, ôn lại những chiến công vẻ vang của quân và dân An Phú Đông trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

Ông Trí nhấn mạnh: “Biết bao chiến sĩ, nhân dân An Phú Đông đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Con người và vùng đất An Phú Đông đã đi vào lịch sử với những chiến công vang dội. Sau gần 40 năm thống nhất đất nước, những người con của vùng đất An Phú Đông năm xưa đã góp công, góp sức, tạo bộ mặt mới mẻ cho địa phương. Năm 2013, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng quận 12 nói chung và An Phú Đông nói riêng vẫn hoàn thành các nghị quyết đã đề ra trong lĩnh vực kinh tế, xã hội...”.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Quận ủy, UBND, UBMTTQVN quận 12 trong những năm qua. Bà Tâm phát biểu: “Chiến khu An Phú Đông là một trang lịch sử được viết bằng máu của bao chiến sĩ, đồng bào. Thế hệ hôm nay và mai sau phải ghi nhớ bài học sâu sắc này. Sau ngày thống nhất đất nước, phát huy truyền thống anh hùng, nhân dân quận 12 và An Phú Đông đã xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, góp phần đưa TP.HCM phát triển trên mọi lĩnh vực. TP.HCM ghi nhận những đóng góp to lớn này...”.

Các đại biểu chuẩn bị thắp hương, tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ chiến khu An Phú Đông.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Mẹ Việt Nam anh hùng đang thắp hương.

Lãnh đạo TP.HCM thắp hương trước bia tưởng niệm những chiến sĩ đã ngã xuống trên vùng đất An Phú Đông.

Lãnh đạo quận 12 đang thắp hương.

