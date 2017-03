Hợp nhất Ủy ban MTTQ Hà Nội và tỉnh Hà Tây

Sau khi hợp nhất, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội mới gồm 201 ủy viên (Hà Nội: 123; Hà Tây: 76; huyện Mê Linh: hai).

100% đại biểu biểu quyết đồng ý để ông Phạm Lợi thôi giữ chức chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội nhưng vẫn tiếp tục giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông Phạm Xuân Hằng - Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn TP Hà Nội được cử giữ chức chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Trọng Kim - ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng “Ủy ban MTTQ thành phố sẽ phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ lịch sử mang tầm vóc mới, vị thế mới”.

Hà Nội công bố cán bộ công an chủ chốt

Chiều qua (2-8), Công an TP Hà Nội đã công bố các quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Công an TP và các quyết định bổ nhiệm trưởng, phó công an các địa phương vừa hợp nhất. Công an TP Hà Nội có 42 trưởng phòng trực thuộc, 29 trưởng công an TP, quận, huyện và 15 thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. Về công tác Đảng, thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an TP đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy.

Chưa cấp đổi đại trà CMND

Công an TP Hà Nội mới đã có thông báo về công tác đăng ký quản lý cư trú, cấp và quản lý CMND sau 1-8.

Theo đó, kể từ 1-8, CMND, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú cũ đang sử dụng vẫn được tiếp tục lưu hành cho đến khi đổi CMND, sửa sổ hộ khẩu và sổ tạm trú mới. Hiện Công an TP chưa giải quyết đại trà việc đổi CMND và sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho các đơn vị vừa hợp nhất vào Hà Nội. Tuy nhiên, những công dân có nhu cầu cấp đổi, cấp mới CMND, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú sẽ được giải quyết theo địa chỉ của TP Hà Nội. Ngoài ra, để thuận lợi cho các giao dịch cá nhân của công dân, số CMND cấp lại sẽ được lấy số cũ. Việc cấp lại theo số cũ sẽ không gây ảnh hưởng đến việc làm thủ tục đăng ký tài khoản, mã số thuế. Công an TP cũng sẽ tăng cường các điểm cấp lưu động tại các xã để thuận lợi cho nhân dân.

Cấp mới trên 1.000 con dấu trong ngày đầu tiên

Sau ngày đầu tiên hợp nhất thủ đô, đã có 1.044 con dấu của khối các cơ quan HĐND, UBND, công an cấp huyện, xã; VKS cấp huyện của 12 huyện thuộc tỉnh Hà Tây (cũ) và huyện Mê Linh đã được cấp đổi con dấu mới. Tuy nhiên, các cơ quan hành chính của TP Hà Đông và TP Sơn Tây hiện vẫn chưa có con dấu mới vì chưa có hướng dẫn cụ thể về tên gọi của hai địa phương này.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) - Công an TP Hà Nội cho biết do số lượng con dấu của doanh nghiệp cần cấp đổi khá lớn nên đến thời điểm 1-8 vẫn không thể cấp đổi hết. Vì vậy, các doanh nghiệp được phép chậm nhất là ba tháng sau ngày hợp nhất phải đổi con dấu mới. Để được đổi con dấu mới, các doanh nghiệp phải đổi xong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận hoạt động đối với doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư. Con dấu mới sẽ được cấp trong vòng năm ngày kể từ ngày nộp hồ sơn xin cấp dấu mới.