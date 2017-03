"Hợp tác an ninh Việt Nam-Mỹ đạt được bước tiến đáng khích lệ"

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson. (Ảnh: Quang Hòa/TTXVN)

Đây là nội dung được đăng tải trên mạng tin châu Âu Euro Presse Image ( http://epi-agency.com ) ngày 24/3 nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại Mỹ vừa qua của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, với tiêu đề "Việt Nam-Mỹ tăng cường quan hệ hợp tác an ninh," bài báo nhấn mạnh hai bên tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác hiện có, nghiên cứu, đàm phán tiến tới ký kết các văn bản hợp tác nhằm xây dựng khung pháp lý quan hệ hợp tác song phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, như: Hiệp định Dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án, phạt tù, Hiệp định tương trợ Tư pháp về hình sự, Hiệp định phòng, chống tội phạm rửa tiền; Thỏa thuận hợp tác về quản lý xuất nhập cảnh...Việt Nam và Mỹ còn nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, chia sẽ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm và phối hợp điều tra các vụ việc cụ thể; phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở các cơ quan thường trú, doanh nghiệp, hoạt động của lãnh đạo cấp cao và công dân nước này đang làm ăn, sinh sống ở nước kia... hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thực thi pháp luật.Đánh giá các cuộc tiếp xúc của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam với các quan chức cấp cao của Mỹ, bài báo cho rằng quan hệ hợp tác an ninh song phương ngày càng được đẩy mạnh và khẳng định Mỹ đang coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong việc triển khai chính sách tái cân bằng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, bài báo cho rằng các nghị sỹ Mỹ luôn tái khẳng định sự ủng hộ biện pháp giải quyết hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc, Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), cũng như thúc đẩy hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC)./.

Theo Vietnam+