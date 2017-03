Hợp tác đối phó các đe dọa an ninh phi truyền thống

Ngày 12-10, Hội nghị bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) khai mạc tại Hà Nội, tiếp sau hội nghị hẹp tổ chức ngày 11-10. ADMM+ được tổ chức với sự tham dự của bộ trưởng quốc phòng 10 nước ASEAN và người đồng nhiệm ở tám nước đối tác, đối thoại gồm: Mỹ, Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Nga. Trong ngày 11-10, các cuộc hội đàm giữa bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc với người đồng nhiệm ở Mỹ và Nhật Bản cũng đã diễn ra.

Hướng đến xây dựng lòng tin

Phát biểu khai mạc tại phiên hội nghị hẹp ngày 11-10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam rất vinh dự được đăng cai tổ chức Hội nghị bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN mở rộng lần đầu tiên. Với chủ đề “Hợp tác chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực”, ADMM+ sẽ nhằm thiết lập các thể thức căn bản cho một cấu trúc an ninh mới của khu vực, hướng tới xây dựng lòng tin và sự hợp tác thực tế về quốc phòng và quân sự, thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Cũng theo Đại tướng Phùng Quang Thanh, trong bối cảnh hội nhập và hợp tác giữa các quốc gia, khu vực nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh, đặc biệt là các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đang nổi lên, sự ra đời của một cơ chế hợp tác cấp bộ trưởng Bộ Quốc phòng của các nước ASEAN cùng tám nước đối tác, đối thoại chủ chốt sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc duy trì hòa bình và đảm bảo an ninh chung.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Cùng gìn giữ hòa bình trên biển Đông

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Gates, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa đang thăm Việt Nam và dự Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất.

Tại buổi tiếp đoàn đại biểu quân sự cấp cao Trung Quốc, về vấn đề biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng hai bên kiên trì đàm phán trên tinh thần đồng chí anh em theo luật pháp quốc tế, trong đó thực hiện theo kế hoạch hành động Hà Nội nhằm triển khai Tuyên bố tầm nhìn ARF và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) sẽ cùng nhau gìn giữ được hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trên biển Đông. Bộ trưởng Lương Quang Liệt cũng khẳng định ủng hộ hòa bình và an ninh trên biển Đông, tin tưởng hai bên sẽ xử lý ổn thỏa trên cơ sở luật pháp quốc tế và DOC, không để ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Gates với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Bộ trưởng Robert Gates cho rằng nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới thì đối thoại chính sách quốc phòng, khắc phục chiến tranh, tìm kiếm cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, gìn giữ hòa bình là những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong thời gian tới. Bộ trưởng Robert Gates khẳng định Mỹ ủng hộ đảm bảo an ninh trên biển Đông thông qua ngoại giao và đối thoại hòa bình giữa các quốc gia có tranh chấp.

Tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của ngài bộ trưởng là một sự kiện đóng góp thiết thực vào quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản. Thủ tướng cho rằng song song với hợp tác kinh tế, văn hóa, Việt Nam và Nhật Bản cũng cần thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng vì mục tiêu gìn giữ hòa bình và phát triển.

Chiều 11-10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã tổ chức lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị ADMM+. Tại cuộc hội đàm, bộ trưởng hai nước dành thời gian trao đổi về các phương thức hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Nhật Bản đang ngày càng được củng cố và phát triển, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, quân y và hải quân. Bộ trưởng Nhật Bản Kitazawa cho rằng Hội nghị ADMM+ chính là cơ hội tốt để Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam lên tầm cao hơn, từ đó tạo ra môi trường an ninh, hòa bình, ổn định cho cả khu vực và thế giới.

XUÂN VŨ - LX tổng hợp