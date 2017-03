Hợp tác quốc phòng xây dựng cộng đồng ASEAN

Thủ tướng đánh giá cao chủ đề hội nghị là “Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống” và cho rằng hiện nay các vấn đề an ninh phi truyền thống đang là thách thức đối với sự ổn định, an ninh và phát triển của các quốc gia, khu vực và cộng đồng quốc tế. Những đe dọa đó không còn là vấn đề của một quốc gia, do vậy chỉ có thể đối phó hiệu quả bằng sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực với nhau và với cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng cho rằng kết quả này đóng góp thiết thực cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN với ba trụ cột: chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.

LX