Hợp tác thiết thực hơn về an ninh-quân sự

Chiều 12-10, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và tám nước đối thoại (ADMM+) tổ chức lần đầu tiên đã kết thúc tại Hà Nội với những kết quả mà theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước chủ nhà, Đại tướng Phùng Quang Thanh, là “ngoài mong đợi”.

Các bộ trưởng đã ký một tuyên bố chung đánh dấu sự ra đời của một cơ chế hợp tác mới về quân sự và an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuyên bố chung này nêu rõ các bên khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực; tăng cường hữu nghị, tin tưởng lẫn nhau thông qua đối thoại và trao đổi nhiều hơn giữa các cơ sở quốc phòng ADMM+. Đặc biệt, các bên cam kết đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và an ninh khu vực nhằm giải quyết các vấn đề cùng quan tâm, trong đó sẽ “tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực mà có thể đóng góp cho hòa bình và an ninh khu vực”.

Năm lĩnh vực ưu tiên hợp tác

Trên cương vị chủ tịch hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nhấn mạnh thành công ngoài mong đợi là sự nhất trí cao của các bộ trưởng trong việc xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác, bao gồm hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, an ninh biển, chống khủng bố, quân y và hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Trả lời báo chí, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng cho biết: “Các bộ trưởng đều thống nhất là bây giờ không thể chỉ nói mà quan trọng là phải làm và làm vừa sức của mình, làm một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Quan trọng là phải bắt tay hợp tác với nhau. Các bộ trưởng có giao cho nhóm làm việc của chuyên gia, quan chức quốc phòng cấp cao của các quốc gia ASEAN và các nước đối tác bàn thảo việc xây dựng các chương trình, biện pháp và kế hoạch hợp tác cụ thể”.

Với việc khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình, xác định các lĩnh vực hợp tác cụ thể và hướng tới sự hiệu quả, có thể nói Hội nghị ADMM+ lần đầu tiên được tổ chức đã mở ra một cơ chế hợp tác mới, thiết thực hơn nhằm đối phó với các thách thức an ninh, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực.

Giới quan sát cho đây là một hội nghị lịch sử, bởi việc các bộ trưởng Quốc phòng ASEAN gặp mặt chính thức như thế này là tương đối mới, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên nhiều cường quốc (Mỹ, Nga, Trung Quốc) cùng ngồi lại với nhau để bàn về các vấn đề an ninh quốc phòng trên khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ví dụ như hàng hải và an ninh biển.

Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Liên quan đến vấn đề biển Đông, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho hay nội dung này không nằm trong chương trình nghị sự chính thức của ADMM+ lần thứ nhất. Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận cũng đã có một số bộ trưởng đề cập đến vấn đề an ninh trên biển Đông. Các bộ trưởng đều thống nhất nhận thức chung là giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và trên cơ sở luật pháp quốc tế như Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên liên quan ở biển Đông (DOC).

Phát biểu với báo chí, Tổng Thư ký ASEAN, ông Surin Pitsuwan, nhận định: “Tại hội nghị, vấn đề biển Đông không được đề cập như một vấn đề gây bất đồng tại khu vực, mà nó lại được đề cập như một ví dụ cho thấy khu vực này đang hợp tác với tinh thần đối thoại. Chúng ta (ASEAN) sẽ chứng tỏ với cộng đồng thế giới rằng chúng ta với tư cách một khu vực, sẽ hợp tác cùng nhau tăng cường các nguồn lực và có thể cùng nhau đối phó với các thách thức”.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “… Duy trì hòa bình và ổn định khu vực là nguyện vọng và lợi ích chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực. Nhằm thực hiện mục tiêu này, các nước cần tăng cường đối thoại và hợp tác để tạo dựng lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, tích cực xây dựng và chia sẻ những chuẩn mực và quy tắc ứng xử, đặc biệt là tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, theo nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Đồng thời, chúng ta cần tiếp tục tôn trọng và phát huy công cụ bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực hiện có của ASEAN”.

Việt Nam mong muốn hòa bình, hợp tác và phát triển Theo VOV, chiều 12-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp các bộ trưởng Quốc phòng, đại diện bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN cùng tám nước đối tác, đối thoại nhân dịp Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội. Dự buổi tiếp còn có Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tin tưởng trên nền tảng bước đầu đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao, các nước ASEAN và các nước đối tác, đối thoại sẽ tăng cường trao đổi, hợp tác để thúc đẩy an ninh, đối phó với những phức tạp của khu vực ngày càng hiệu quả. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng khẳng định lại thông điệp của Việt Nam, đó là: Việt Nam mong muốn hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. ông Purnomo Yusgiantoro, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia, nhấn mạnh hội nghị đã tạo ra một diễn đàn đối thoại, tham vấn chiến lược về an ninh, là cơ chế hợp tác hiệu quả, thiết thực để giải quyết các thách thức an ninh chung. Ông Purnomo Yusgiantoro đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam để mang lại thành công chung của hội nghị, đồng thời chúc mừng nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

