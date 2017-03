Hợp tác Việt Nam - New Zealand đang phát triển tích cực

Chủ tịch Quốc hội cho rằng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động giai đoạn 2013-2016 về hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, khoa học công nghệ, nông nghiệp, giáo dục đào tạo…





Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao New Zealand Murray McCully. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully khẳng định chuyến thăm lần này nhằm tiếp tục thực hiện cam kết của New Zealand trong việc xây dựng quan hệ đối tác bền vững với Việt Nam. Ông cũng mong muốn hai nước thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện New Zealand thông qua việc trao đổi đoàn, tăng cường kỹ năng lập pháp.

New Zealand hiện là đối tác thương mại lớn thứ 31 của Việt Nam. Năm 2013, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 724 triệu USD. Hai nước đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 1 tỉ USD vào năm 2015.

TLL