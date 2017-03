Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân

Theo Nghị quyết 29/2012, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sáu tháng cuối năm 2012 (từ 1-7-2012 đến 31-12-2012) của cá nhân có thu nhập tính thuế đến mức phải chịu thuế bậc 1 (5 triệu đồng) sẽ được miễn. Hiểu nôm na cá nhân không có người phụ thuộc và có thu nhập dưới 9 triệu đồng/tháng thì được miễn thuế TNCN.

Thời gian qua có nhiều luồng ý kiến góp ý về cách xác định thu nhập để được hưởng chính sách miễn. Các ý kiến cũng thể hiện băn khoăn giữa hai cách tính, một là xác định theo thu nhập bình quân của sáu tháng cuối năm hoặc theo bình quân cả năm. Nếu tính bình quân cả năm thì nhiều người bị thiệt thòi, do tháng 1, tháng 2 có thêm các khoản tiền thưởng tết nên khi tính bình quân cả năm thì thu nhập cao hơn so với chỉ tính bình quân sáu tháng cuối năm.

Thế nhưng Nghị định 60/2012 hướng dẫn “thu nhập tính thuế làm căn cứ xác định việc miễn thuế là thu nhập tính thuế bình quân tháng của cá nhân thực nhận trong năm 2012”. Cách tính này tương tự như cách tính năm 2011 khi miễn thuế TNCN.

Vào năm 2011, Quốc hội từng có nghị quyết miễn thuế TNCN năm tháng cuối năm đối với cá nhân có thu nhập tính thuế đến mức phải chịu thuế bậc 1 (5 triệu đồng). Sau đó, Chính phủ có nghị định hướng dẫn với nội dung như Nghị định 60/2012. Tổng cục Thuế cũng có hướng dẫn quyết toán thuế. Ví dụ cụ thể, trường hợp ông C, sau khi trừ các khoản giảm trừ và bảo hiểm, ông C có thu nhập tính thuế cả năm là 36 triệu đồng/năm, bình quân tháng là 3 triệu đồng/tháng. Mức bình quân tháng này dưới 5 triệu đồng nên ông C nằm trong diện được miễn thuế của năm tháng. Ví dụ khác, trường hợp ông D có thu nhập tính thuế cả năm là 120 triệu đồng/năm, bình quân tháng là 10 triệu đồng/tháng. Mức này vượt mức 5 triệu đồng/tháng, vì vậy ông D không được miễn đồng thuế nào. Thuế bình quân tháng của ông D sẽ là 750.000 đồng = (5 triệu đồng x 5%) + (5 triệu đồng x 10%). Thuế cả năm là 9 triệu đồng.

Như vậy, cách tính miễn thuế sáu tháng cuối năm 2012 sẽ tương tự như năm 2011.

QUỲNH NHƯ