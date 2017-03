Hướng tới một ASEAN không có ma túy vào năm 2015

Đoàn đại biểu VN do thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) làm trưởng đoàn. Phía Trung Quốc do ông Đặng Minh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy - Bộ Công an Trung Quốc, dẫn đầu.

Từ năm 2009 đến nay lực lượng phòng chống ma túy của VN đã được tổ chức tập huấn kiểm soát ma túy tại Vân Nam, Trung Quốc. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về phòng chống ma túy, phối hợp xác minh, phá nhiều vụ án về ma túy từ VN qua Trung Quốc và ngược lai.

Hội nghị lần này thúc đẩy hơn nữa công tác phối hợp kiểm soát ma túy, xây dựng kế hoạch và biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống ma túy khu vực biên giới và ngăn chặn thất thoát tiền chất trong thời gian tới.

Cùng ngày, hai bên đã thống nhất ký vào biên bản hội nghị với các nội dung: VN đề xuất phía Trung Quốc mở thêm văn phòng liên lạc qua biên giới giữa Vân Nam-Lào Cai. Hỗ trợ VN về kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện và tập huấn nghiệp vụ đấu tranh tội phạm ma túy. Tổ chức tập huấn cho cán bộ Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và các lực lượng hành pháp phòng chống ma túy VN trong năm 2011.

