Huy động tiềm lực khoa học, công nghệ phục vụ công tác công an

Theo đó, TP chỉ đạo Công an TP phối hợp các ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về hoạt động trên. Qua đó nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ những người làm công tác khoa học trong việc đóng góp trí tuệ, sáng kiến, những công trình nghiên cứu về khoa học và công nghệ, góp phần giải quyết những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của lực lượng công an…

Sở KH&CN có trách nhiệm cung cấp thông tin về tiềm lực khoa học và công nghệ liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP theo đề nghị của Công an TP.

N.NAM