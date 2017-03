Interpol VN khám phá những cú lừa siêu hạng

Ngày 4-11-2006, Cảnh sát Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 156 của Tổ chức ICPO - Interpol (International Criminal Police Organization - Interpol, Lực lượng Cảnh sát hình sự quốc tế). Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và sự tham gia tích cực, nhiệt huyết của nhiều cán bộ cốt cán trong ngành Công an, đến nay, bằng nhiều chiến công vang dội mang tầm cỡ quốc tế, Interpol Việt Nam ngày càng có vai trò đáng nể trong mắt bạn bè các nước.

"Bước hội nhập đặc biệt” của Interpol Việt Nam

Trong phiên họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 60 tại TP Penta De Ester, Uruguay, mọi người đã rất ngạc nhiên khi ông Ivan Barbot, Chủ tịch Tổ chức Interpol quốc tế đã thay mặt Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Việt Nam đọc đơn xin gia nhập Tổ chức ICPO - Interpol mà Việt Nam đã nhờ ông cầm về Pháp (theo thông lệ, mỗi quốc gia phải tự đọc đơn và trình bày thêm về nỗ lực của mình khi xin gia nhập ICPO).

Đích thân ông Ivan Barbot cũng thuyết trình về những thành quả và nỗ lực của Cảnh sát Việt Nam trong công tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, thay cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam, bằng những hiểu biết mà ông thu thập được từ chuyến đến thăm Việt Nam trước đó. Đại hội đồng Interpol họp lần thứ 60 đã bỏ phiếu đồng ý thông qua đơn xin gia nhập của Việt Nam.

Làm đau đầu lực lượng cảnh sát những năm qua là tội phạm buôn bán người với những thủ đoạn tinh vi. Một trong những thủ đoạn kinh hoàng mà những đối tượng buôn người sử dụng là nhốt người trong container cùng với hàng hóa để vận chuyển tới các quốc gia khác bằng đường biển, đường không, hoặc trong những thùng xe tải, thậm chí trong cốp xe ô tô du lịch để vận chuyển qua biên giới. Đã có nhiều trường hợp nạn nhân bị chết trong thùng xe trong quá trình vận chuyển.

Đoàn đại biểu Interpol Việt Nam do Thượng tướng Lê Thế Tiệm dẫn đầu tham dự kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 78 tại Singapore vào trung tuần tháng 10-2009

Ở châu Á và khu vực ASEAN, thủ đoạn phổ biến nhất mà tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (PNTE) thường sử dụng là kiếm việc làm, lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhận thức thấp của PNTE để chúng dùng lời lẽ đường mật lừa đảo ra nước ngoài lao động sẽ có thu nhập cao, có cuộc sống đầy hứa hẹn. Khi đưa PNTE ra khỏi biên giới, chúng bán ngay cho các nhà chứa hoặc các tổ chức tội phạm khác.

Ngoài ra, để tránh bị phát hiện, bọn tội phạm thường đưa người đi vòng vèo dưới dạng khách du lịch qua nhiều nước rồi mới tới nước muốn đến để đánh lạc hướng lực lượng cảnh sát. Một thủ đoạn nữa mà tội phạm mua bán PNTE ở châu Á hay sử dụng, đó là chúng lợi dụng hình thức kết hôn với người nước ngoài và cho nhận con nuôi để lừa đảo PNTE ra nước ngoài.

Những năm gần đây, tội phạm buôn bán PNTE thường có xu hướng câu kết thành những băng nhóm có tổ chức chặt chẽ, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, có chủ mưu cầm đầu, trong nhiều trường hợp chúng có quan hệ và làm ăn buôn bán với các đối tượng môi giới mua bán PNTE, các chủ chứa mại dâm ở nước ngoài.

Khám phá những cú lừa siêu hạng

Interpol Việt Nam được biết đến với việc khám phá hiện nhiều vụ siêu lừa kinh điển. Điển hình là vụ Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hiệp Hưng đã làm giả giấy tờ, các hợp đồng ngoại thương mua bán thuốc lá ngoại với các công ty tại Hồng Công, Singapore và Vương quốc Anh để hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt, rút gần 100 tỷ đồng của ngân sách. Hay vụ Tổng Công ty Thủy sản Hạ Long mua hóa đơn giá trị gia tăng trái phép, ký các hợp đồng xuất khẩu giả sang Hungari, Tiệp Khắc, sau đó lập hồ sơ xin hoàn thuế chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của nhà nước.

Điều dễ nhận thấy là trong các thủ đoạn lừa đảo đã được phát hiện tại Việt Nam, bọn tội phạm quốc tế đều sử dụng giấy tờ giả như một thứ phương tiện hữu hiệu. Từ giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân thân của cá nhân đại diện cho đối tác đến các giấy chứng nhận của các ngân hàng nổi tiếng thế giới nhằm chứng minh khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân... bọn tội phạm đều có thể làm giả được. Với các giấy tờ giả mạo này, chúng sẽ biến những kẻ “vô công rồi nghề”, thậm chí những đối tượng có tiền án tiền sự ở nước ngoài trở thành các nhà đầu tư sở hữu hàng chục tỷ USD trong tay.



Thủ đoạn lừa đảo khá phổ biến nữa là giả góp vốn đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức góp vốn (máy móc, công nghệ...), sau đó yêu cầu các doanh nghiệp của Việt Nam, ngân hàng chuyển tiền ra nước ngoài để mua máy móc, thiết bị... phục vụ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhưng thực chất là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nâng khống giá trị các hợp đồng để chiếm đoạt tài sản lên tới hàng triệu USD.

Chúng làm giả các giấy chứng nhận ngân hàng quốc tế, giấy tờ tùy thân... để chứng minh khả năng tài chính của mình và tạo niềm tin với các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó đề nghị chuyển tiền vào các tài khoản của bọn tội phạm.

Hài lòng bạn bè quốc tế

Theo Đại tá Phạm Hữu Hỗ - Chánh văn phòng Interpol Việt Nam: Trong đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế, Interpol Việt Nam thực hiện qua nhiều kênh khác nhau. Đối với kênh hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam với các tỉnh biên giới của Trung Quốc, Lào, Campuchia cũng như những kênh ngoại giao, kênh hợp tác qua Viện KSND Tối cao, việc hợp tác chủ yếu tập trung vào sự trao đổi, chia sẻ thông tin tội phạm, hợp tác truy bắt tội phạm bỏ trốn…

Từ năm 1991 đến nay, thông qua kênh này, lực lượng công an đã phối hợp xử lý khoảng 700 yêu cầu với nước ngoài, đề nghị xác minh lý lịch bị can gần 1.000 đối tượng, hàng trăm yêu cầu về hỏi cung bị can, yêu cầu về việc chuyển giao hồ sơ, vật chứng… Đối với kênh hợp tác Interpol, Aseanpol trong hơn chục năm qua, cảnh sát Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý hàng vạn lượt thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam.

Về thực hiện tương trợ tư pháp hình sự, thông qua Văn phòng Interpol Việt Nam, lực lượng Công an đã phối hợp với các cơ quan thi hành pháp luật nước ngoài thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp hình sự từ tổ chức thực hiện các hoạt động bàn giao, dẫn giải tội phạm và các hoạt động phối hợp điều tra những chuyên án lớn mang tính chất xuyên quốc gia với hơn 100 yêu cầu về tương trợ tư pháp với nước ngoài và ngược lại.

Những yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến ghi lời khai nhân chứng, người bị hại cũng như yêu cầu lấy mẫu ADN, trao đổi cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến các vụ án, điều tra án… đều được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế, góp phần vào thành công trong các cuộc điều tra cả phía nước ngoài cũng như cơ quan điều tra trong nước.

Đại tá Phạm Hữu Hỗ cho biết, qua kênh hợp tác Interpol, lực lượng Công an đã phối hợp bắt giữ, dẫn giải, tiếp nhận hoặc bàn giao trên 100 đối tượng truy nã quốc tế hoặc truy nã của Việt Nam theo đúng các quy định và thông lệ quốc tế về tương trợ hình sự. Văn phòng Interpol đã phối hợp yêu cầu Ban Tổng Thư ký Interpol phát hành hàng trăm lệnh truy nã quốc tế đối với các đối tượng phạm tội bỏ trốn của Việt Nam.

Theo Đ.TUẤN-H.GIANG (Báo Thanh Tra)