Kết luận dấu hiệu vi phạm của nhiều tổ chức Đảng

Trong số này có 12 người giữ cương vị chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh và hầu hết có trách nhiệm liên quan tới các dự án đầu tư xây dựng, thu hồi đất, giao đất ở địa phương mình.

Kết luận dấu hiệu vi phạm

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với:

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2004-2011 và nguyên bí thư Tỉnh ủy, bí thư Ban Cán sự Đảng, chủ tịch UBND tỉnh; một phó bí thư Tỉnh ủy, bí thư Ban Cán sự Đảng, chủ tịch UBND tỉnh; hai cựu phó chủ tịch UBND tỉnh; hai phó chủ tịch UBND tỉnh; một tỉnh ủy viên, nguyên chánh văn phòng UBND tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra UBND tỉnh phê duyệt các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng, việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất của các dự án đầu tư tại bốn xã bắc huyện Lương Sơn; yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc với tổ chức, cá nhân có liên quan và chỉ đạo khắc phục những vi phạm đã được kiểm tra.

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Dăk Lăk và một phó bí thư Tỉnh ủy, bí thư Ban Cán sự Đảng, chủ tịch UBND tỉnh; hai tỉnh ủy viên, ủy viên Ban Cán sự Đảng, phó chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo UBND tỉnh thể chế hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương; công tác quy hoạch, giao đất và quản lý đất đai; yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp chỉ đạo khắc phục những vi phạm đã được kiểm tra.

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên; nguyên bí thư Ban Cán sự Đảng, chủ tịch UBND tỉnh; một ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, phó bí thư Ban Cán sự Đảng, phó chủ tịch UBND tỉnh về trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra phát hiện một số cá nhân vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, đã chỉ đạo tổ chức đảng có thẩm quyền thực hiện quy trình xử lý kỷ luật.

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Thuận và phó bí thư Tỉnh ủy, bí thư Ban Cán sự Đảng, chủ tịch UBND tỉnh; cùng ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy TP Phan Thiết về việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết cấp phép, giao đất cho các dự án trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra phát hiện một số cá nhân vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, chỉ đạo tổ chức đảng có thẩm quyền thực hiện quy trình xử lý kỷ luật.

- Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai và một ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Sa Pa trong kiểm tra, chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, kiểm điểm nghiêm túc và chỉ đạo khắc phục những vi phạm đã được kiểm tra.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an và một trung tướng, bí thư Đảng ủy, tổng cục trưởng về việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc cho thuê nhà đất do tổng cục quản lý.

- Đảng ủy Công an TP.HCM trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng đất an ninh, nhà xưởng do đơn vị quản lý, xử lý theo quy trình.

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm với:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về trách nhiệm lãnh đạo trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội đối với một số dự án xảy ra sai phạm, dư luận không đồng tình. Những vi phạm này đã đến mức phải xử lý kỷ luật các đồng chí chủ chốt có liên quan đến vi phạm.

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Tháp và một số cán bộ chủ chốt trong lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý đất bãi bồi, quỹ đầu tư phát triển; đã đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hai cán bộ chủ chốt của tỉnh.

- Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực quản lý dược; vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý các dự án; tiếp nhận, sử dụng cán bộ; tiếp tục chỉ đạo Ban Cán sự Đảng làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm.

- Ban Cán sự Đảng TAND tối cao về công tác cán bộ, bổ nhiệm thẩm phán, chất lượng, năng lực nghiệp vụ xét xử, đặc biệt là án dân sự và phải giải trình rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể trong việc xử án treo các vụ án tham nhũng; Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý Ban Cán sự Đảng TAND tối cao chưa tập trung trong việc thảo luận để làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và kiểm điểm tập thể, các cá nhân theo quy trình và các nội dung kiểm tra cần tiếp tục được làm rõ.

Xem xét kỷ luật một số cán bộ

Về thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã rút hồ sơ, xem xét xử lý kỷ luật một ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Dân vận Thành ủy, nguyên chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ do thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về quản lý Quỹ Tấm lòng vàng song chưa được Ban Chấp hành Đảng bộ Cần Thơ thi hành kỷ luật. Cơ quan kiểm tra trung ương cũng rút hồ sơ, xem xét thi hành kỷ luật một tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc lập chứng từ khống tiền dự án phòng chống sốt rét nhưng Tỉnh ủy Phú Yên không thi hành kỷ luật.

Trong cuộc họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo kết quả giám sát với nhiều cá nhân, tổ chức đảng khác, trong đó có ủy viên Ban Thường vụ, giám đốc Công an tỉnh Bình Phước về trách nhiệm trong chỉ đạo, điều tra, kết luận, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án tại Công ty Cao su Phú Riềng; về việc thực hiện chính sách nhà đất của bản thân và gia đình. Có Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng và một trung tướng, phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần chưa nghiêm túc thực hiện thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm những cán bộ, đảng viên có vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã thông báo kết quả giải quyết các tố cáo liên quan tới Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu và phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn.

(Theo TTXVN)