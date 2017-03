Kêu gọi hiến kế chống tham nhũng

Khởi tố tăng, truy tố và xét xử giảm

Về các vụ án tham nhũng, từ ngày 1-12-2008 đến 30-11-2009, các cơ quan tiến hành tố tụng trong nước đã: Khởi tố 289 vụ/631 bị can (so với cùng kỳ 2008 tăng gần 2,5% số vụ và gần 1,5% số bị can); truy tố 321 vụ/819 bị can (giảm 18,5% số vụ và 10,4% số bị can); xét xử sơ thẩm 308 vụ/718 bị cáo (giảm 8,3% số vụ và 8,5% số bị cáo).

Đối với 17 vụ án mà Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo, đến nay có sáu vụ đã xét xử và 11 vụ kết thúc điều tra.

(Nguồn: Số liệu của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN)

Tăng giám sát để giảm tham nhũng

Báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN đã đề ra mục tiêu cho năm 2010 là “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí…” theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 3.

Kèm theo đó là tám nhóm giải pháp, trong đó đáng chú ý là: Tăng cường công tác giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp, MTTQ và các tổ chức thành viên; rà soát, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng tồn đọng, các vụ việc mới phát sinh và các trường hợp tố cáo hành vi tham nhũng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể vi phạm…