Khách nước ngoài ủng hộ chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa

Trong đó có 500 khách là người nước ngoài, chủ yếu là người Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Lào... Riêng người Trung Quốc (gồm cả Hong Kong, Đài Loan) có 30 người. Sau khi xem triển lãm, nhiều khách nước ngoài đã ghi lại cảm xúc ủng hộ chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam.

Được biết triển lãm đã công bố các tài liệu, bản đồ, các đề tài nghiên cứu như 95 bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa do các nước phương Tây xuất bản; các bản đồ và Atlas do ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại Hoa Kỳ, trao tặng; bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do Nhà xuất bản Thượng Hải (Trung Quốc) xuất bản năm 1904; các tư liệu liên quan đến quần đảo Hoàng Sa thuộc phòng tư liệu Đệ nhất, Đệ nhị, Phủ Thủ tướng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa…

LÊ PHI