Khai đề vượt qua thách thức: Điểm danh thách thức

Tôi cho rằng năm 2009, khó khăn và thách thức sẽ nhiều hơn so với năm 2008. Xu hướng tăng trưởng kinh tế đang tiếp tục giảm. Xuất khẩu trong năm 2009 cũng sẽ theo chiều hướng giảm mạnh do độ mở cửa của Việt Nam đang rất cao. Đầu tư toàn xã hội sẽ giảm. Cuối cùng là khu vực công nghiệp và xây dựng sẽ tiếp tục gặp khó trong năm 2009 và cũng trực tiếp tác động đến tăng trưởng chung của nền kinh tế. Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá,

nay là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu (ACB) (TBKTVN) Thế nào là Đảng lãnh đạo mà không áp đặt, điều này phải phân biệt rõ. Ngày trước, Bộ Chính trị giới thiệu ông Đỗ Mười làm Thủ tướng, ra Quốc hội lại giới thiệu ông Võ Văn Kiệt, ý kiến khác nhau, khi trình Bộ Chính trị cho phép cứ để hai người, bầu ai thì người ấy được. Như bây giờ thì ông Kiệt phải rút nhưng lúc bấy giờ Bộ Chính trị quyết định để hai người, sau ông Mười hơn ông Kiệt mấy phiếu thì ông Mười làm Thủ tướng. Như thế, Đảng lãnh đạo tức là Đảng phải có sức thuyết phục để các đảng viên và những người không phải là đảng viên tâm phục khẩu phục chứ không phải là ra quyết định, cấp dưới cứ thi hành. Nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương (VietNamNet) Đặt mình vào trong hoàn cảnh của người dân mới có thể chia sẻ và thấu hiểu cũng như có những giải pháp thuyết phục. Tóm lại, người lãnh đạo phải xem chuyện đi thực tế cơ sở là chuyện “sống chết” của mình, phải giảm số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc họp từ việc chuẩn bị chu đáo cho các cuộc họp. Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP.HCM (SGGP) Quan sát bề ngoài, người Việt Nam hôm nay thích nghi nhanh, học nhanh. Nhìn quần áo, đầu tóc, cách nghe nhạc, cách chơi xe của người Việt, nhiều người nước ngoài phải kêu lên: Sao mà Tây thế! Thế nhưng đó lại là cái học, cái thích nghi hời hợt, dễ dãi chứ không phải tiếp nhận ở bề sâu văn hóa. Thành ra nhiều khi chỉ hớt váng, hớt lấy cái phần hời hợt của người và hệ quả tất yếu là những rác rưởi của thế giới đã vào quá dễ dàng, cả rác công nghiệp và rác văn hóa... Có thể hình dung xã hội Việt Nam trong quá khứ là đoàn quân tổ chức với nhiệt tình và quyết tâm giữ nước hơn là xã hội làm ăn. Bình tĩnh lại để nghĩ sẽ thấy cái để Việt Nam khoe ra với thiên hạ thường chỉ là phần trời cho mà không phải phần con người làm ra. Nhà văn hóa Vương Trí Nhàn (TBKTVN) Nếu về Việt Nam, tôi muốn là một người nghiên cứu độc lập. Nhưng tôi đang băn khoăn là mình có bị hạn chế hay tác động vào việc nghiên cứu hay không? Khi tôi viết xong thì tôi có được công bố hay không? Nếu như không tạo môi trường khuyến khích việc nghiên cứu thì ít nhất phải bảo đảm những điều kiện tối thiểu, nền tảng để những người có tâm huyết tự nghiên cứu bằng chính nguồn lực của họ, đó chính là sự tự do, độc lập trong nghiên cứu. Lê Minh Phiếu - nghiên cứu sinh Đại học Montesquieu, Bordeaux,

Pháp (Pháp Luật TP.HCM Xuân Kỷ Sửu)