Khai mạc hội thảo quốc tế về biển Đông tại TP.HCM

(PL)- Ngày 11-11, hội thảo khoa học quốc tế lần thứ hai với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực” do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp khai mạc tại khách sạn New World (TP.HCM).

Trong hai ngày làm việc (11 và 12-11), hội thảo sẽ có bảy phiên thảo luận về các vấn đề như: Tầm quan trọng của biển Đông trong môi trường chiến lược đang thay đổi; Những diễn biến gần đây ở biển Đông: Hệ lụy đối với an ninh và thịnh vượng ở khu vực; Tranh chấp tại biển Đông: Những vấn đề luật pháp quốc tế; Giải quyết tranh chấp và quản lý xung đột ở biển Đông: Kinh nghiệm và triển vọng… Đây là hội thảo với quy mô quốc tế, có sự tham gia của nhiều diễn giả, chuyên gia đến từ các nước thuộc khối ASEAN, Trung Quốc, Anh, Mỹ, Na Uy, Canada, Úc… Hội thảo lần thứ nhất về biển Đông được Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội năm 2009. T.HƯƠNG