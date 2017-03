Khai mạc kỳ họp HĐND TP.HCM: Mời hai hiệp sĩ bắt cướp tham dự

“Vua bắt cướp” Nguyễn Văn Minh Tiến: Tôi sẽ xin lập đội xung kích bắt cướp Chiều qua (29-6), liên lạc mãi chúng tôi mới gặp được anh. Hóa ra anh lại đang đi... bắt cướp. Hỏi “Hôm nay “thu hoạch” khá không?”, anh cười thật thà: “Bữa nay tui dở quá. Theo dõi sáu đứa thì hai đứa phát hiện ra mình nên không dám giật dây chuyền, còn hai đứa tui theo ra tới chợ Hòa Hưng thì kẹt xe nên nó lủi mất. Hai thằng tính trộm máy bơm thì thấy chủ nhà nên lại thôi...”. Khi được hỏi “Anh dự định gì tại kỳ họp HĐND TP sắp tới mà anh được mời tham dự?”, anh Tiến gãi đầu: “Tối nay về rảnh mới suy nghĩ”. Gặng hỏi “Được mệnh danh là “vua bắt cướp”, anh có đề xuất gì về “lĩnh vực” của mình không?”, anh Tiến hồ hởi: “Hồi trước, tôi có đề xuất Công an quận Tân Phú cho thành lập đội thanh niên xung kích để bắt cướp. Mấy ảnh cũng muốn nhưng gặp khó. Vì lỡ có ai chết thì người đó có được phong liệt sĩ không? Hoặc lỡ tay đánh chết bọn cướp giật thì có phải đi tù không?... Vì vậy, tui sẽ đề nghị cho lập đội thanh niên xung kích từ cấp phường lên tới TP và tôi xin tình nguyện “đứng lớp”. Tôi sẽ huấn luyện cho họ những kỹ năng như làm thế nào để phát hiện bọn cướp, dạy họ chạy xe sao cho “lụa”, cách né dao, học võ thuật... Mỗi đội có 10-15 người, chia ca đi tuần và phải được cấp công cụ hỗ trợ, thẻ đội viên đàng hoàng. Nếu TP cho phép, tôi tin lực lượng này sẽ phối hợp tốt với công an để giữ gìn an ninh trật tự, đem lại bình yên cho TP và bọn trộm cắp, cướp giật sẽ hết đất sống...”. VĨNH YÊN