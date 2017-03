Khai mạc kỳ họp thứ VI HĐND TP khóa VIII: “Ra đòn” với các dự án “treo”

Điều tra xã hội học cuộc sống người dân sau tái định cư

Ngày 3-10, HĐND TP.HCM khóa VIII có báo cáo giám sát thực hiện Nghị quyết 57/2006 của HĐND khóa VII (về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP) gửi Thường trực Thành ủy, HĐND và UBND TP. Theo đó, HĐND TP kiến nghị UBND TP tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá việc bố trí tái định cư trong thời gian qua, những thuận lợi, khó khăn để rút kinh nghiệm, từ đó có giải pháp phù hợp với điều kiện của TP. Đồng thời, sớm tổ chức điều tra xã hội học cuộc sống của người dân sau khi tái định cư nhằm thực hiện có hiệu quả việc bố trí tái định cư.

Theo báo cáo, khi sống ở nơi ở mới, nhà cửa người dân khang trang hơn nhưng địa điểm tái định cư tại một số dự án vẫn còn cách xa khu vực thu hồi đất, hạ tầng kỹ thuật có nơi chưa đồng bộ, việc sinh hoạt, làm ăn buôn bán không thuận lợi... Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có sự thay đổi qua nhiều giai đoạn do phân kỳ đầu tư và trên một địa phương do phải áp dụng chính sách giá bồi thường không đồng nhất nên dẫn đến sự so bì, khiếu nại...

N.NAM