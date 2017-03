Khai mạc Tuần văn hóa Phật giáo quy mô lớn nhất

Đây là Tuần văn hóa Phật giáo lần thứ 4 được tổ chức ở Việt Nam và là Tuần văn hóa Phật giáo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, mong Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An nói riêng tiếp tục cùng tăng ni, Phật tử đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc; phát huy truyền thống hộ quốc, an dân.

Tuần văn hóa Phật giáo lần này được tổ chức với nhiều nội dung hoạt động phong phú như thuyết giảng, hội thảo khoa học, triển lãm ảnh nghệ thuật, lễ hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an... Mục đích tổ chức Tuần văn hóa Phật giáo là nhằm khẳng định những giá trị tư tưởng, văn hóa Phật giáo trải qua hàng ngàn năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

XA