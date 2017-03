Khai trừ Đảng nguyên phó trưởng Phòng TN&MT quận Ô Môn

khu đất của bà Nguyễn Thị Mịnh ở khu vực Bắc Vàng (phường Thới Long, quận Ô Môn). Theo đó, ông Phạm Trung Kiên - nguyên phó trưởng Phòng TN&MT quận Ô Môn bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng; ông Trần Văn Mười - phó giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) quận Ô Môn bị kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo. Trước đó, ông Kiên bị kỷ luật buộc thôi việc, ông Mười bị cách chức, còn ông Huỳnh Bá Huy - chuyên viên Văn phòng ĐKQSDĐ bị kỷ luật cảnh cáo.

Theo hồ sơ vụ việc, phần đất tại khu vực Bắc Vàng do bà Mịnh mua lại của người dân địa phương và được cấp sổ đỏ. Cuối năm 2011, bà Mịnh bán phần đất này nhưng diện tích thực tế của khu đất chênh lệch so với diện tích thể hiện trên giấy đỏ nên không chuyển nhượng được. Ngày 15-12-2011, bà Mịnh nộp hồ sơ xin chỉnh lý biến động tăng diện tích đất nhưng bị Phòng TN&MT quận Ô Môn trả hồ sơ vì “phần đất xin biến động của bà Mịnh có sự chồng lấn đất bãi bồi sông Hậu nên không có cơ sở giải quyết”. Tuy nhiên, sau đó hồ sơ của bà Mịnh được giải quyết một cách rốt ráo, thuận lợi và được UBND quận Ô Môn cấp giấy mới với diện tích đã điều chỉnh là 46.522 m2 (tăng 3.125 m2 so với diện tích trong giấy chưa điều chỉnh). Có giấy tờ đất mới, bà Mịnh chuyển nhượng khu đất trên cho một công ty. Khuất tất trong việc chỉnh lý biến động tăng diện tích đất của bà Mịnh sau đó đã bị tổ kiểm tra của UBND quận Ô Môn phanh phui.

GIA TUỆ