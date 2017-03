Khai trương Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Theo Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, việc xây dựng Cổng thông tin điện tử Bộ Công an trên mạng internet nhằm thúc đẩy thực hiện Chương trình Chính phủ điện tử của Chính phủ, cung cấp thông tin, thực hiện một số dịch vụ hành chính công phục vụ công dân và doanh nghiệp; tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của công dân, góp ý xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND); kết nối đến các Cổng thông tin, trang web của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Với việc đưa Cổng thông tin điện tử vào hoạt động, Bộ Công an có điều kiện để cung cấp kịp thời thông tin chính thống về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự; các thủ tục hành chính có liên quan, các mặt công tác, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Công an cũng như phản ánh các mặt công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng và hậu cần - kỹ thuật CAND, gương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cũng là đầu mối kết nối hoạt động cung cấp thông tin của các đơn vị trong lực lượng, hướng tới phục vụ triển khai hoạt động dịch vụ công; thực hiện có kết quả chương trình cải cách hành chính; giảm bớt thủ tục phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân.

Theo TTXVN