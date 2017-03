Khánh Hòa cần đặc biệt quan tâm bảo vệ môi trường

Ông Trương Tấn Sang chỉ rõ, so với trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiều chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của Khánh Hòa đều vượt nhưng tốc độ tăng trưởng chậm so với lợi thế của địa phương. Ông Trương Tấn Sang yêu cầu trước mắt Khánh Hòa tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện nghiêm các nghị quyết chuyên đề của Đảng, đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Trong phát triển kinh tế, Khánh Hòa cần coi trọng công tác quy hoạch. Môi trường cũng là vấn đề quan tâm đặc biệt, phải đặt lợi ích nhà nước và lâu dài lên đầu, chú trọng phát triển công nghệ cao để mang lại giá trị kinh tế lớn.