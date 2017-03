Khánh Hòa có giám đốc công an mới

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đặng Văn Hiếu, vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Lê Hồng Anh, bổ nhiệm có thời hạn đại tá Trần Ngọc Khánh (SN 1964, quê Ninh Giang, Ninh Hòa, Khánh Hòa), nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Cùng quyết định, trên, Thứ trưởng Hiếu cũng công bố 2 quyết định điều động đại tá Trần Quang Họa, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, giữ chức Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động và đại tá Nguyễn Hiền Dũng, nguyên Phó Giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa, về Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Theo V.Tạo (NLĐO)