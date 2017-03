Khánh thành đường Rừng Sác: Cần Giờ gần thành phố hơn

TP cần tập trung phối hợp với các đơn vị của Bộ GTVT để sớm khởi công xây dựng cầu Bình Khánh thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành và nút giao thông kết nối với đường Rừng Sác; nâng cấp đồng bộ các tuyến đường kết nối với đường Rừng Sác như đường Lý Nhơn, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, đường song hành Rừng Sác… để phát huy hệ thống trục giao thông chính đường Rừng Sác. UBND huyện Nhà Bè cần tập trung giải phóng mặt bằng, giao cho Sawaco xây dựng xong tuyến ống cấp nước phi 600 mm trước ngày 30-4 để cấp nước cho người dân huyện Cần Giờ. Đồng thời, xây dựng các tuyến ống nhánh để dẫn nước vào các xã mà tuyến ống đi qua. Ông LÊ HOÀNG QUÂN, Chủ tịch UBND TP.HCM Mừng lắm Giờ thì chúng tôi yên tâm hơn nếu trong nhà có người bệnh cần đi cấp cứu. Trước đây, đường vừa nhiều ổ gà vừa nhỏ, lại thiếu đèn đường nên mỗi khi có chuyện gì xảy ra ban đêm thì lo lắm vì muốn về thị trấn phải mất hơn 1 tiếng. Nay đường rộng như vầy chạy chưa tới 40 phút đã về tới thị trấn Cần Thạnh rồi. Đường sá bây giờ nhìn thiệt thích. Ông PHẠM VĂN TỐT,

ngụ ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ