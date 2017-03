Ngày 4-10, Trung tâm thương mại Khánh An (Khu kinh tế cửa khẩu huyện An Phú, An Giang) đã được khánh thành.

Trung tâm thương mại Khánh An mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương mua bán của nhân dân hai tỉnh giáp biên giới là An Giang (Việt Nam) và Kan Dal (Campuchia). Đây còn là một trong những khu thương mại cầu nối góp phần đưa hàng hóa nội địa ra nước ngoài tiêu thụ.