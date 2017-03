Khánh thành Nhà bia tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Tượng đài và bia tri ân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, do họa sĩ Dương Đình Chiến (nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật An Giang) và ông Nguyễn Minh Nhị (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) thực hiện.

Công trình trên do Sở VH-TT&DL tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 4.600 m2, kinh phí đầu tư trên 4,7 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Công trình nhằm tri ân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - người đã chỉ đạo và phát lệnh thi công kênh T5 (dài 36.700 m). Đây là công trình thủy lợi tạo thế liên hoàn cho hệ thống thoát lũ đầu mùa ra biển Tây và dẫn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng tứ giác Long Xuyên.

VĨNH SƠN