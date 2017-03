Khen thưởng 19 tập thể, 92 cá nhân xuất sắc trong giữ gìn trật tự xã hội

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP.HCM, biểu dương những cố gắng trong việc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội của toàn lực lượng trong sáu năm qua. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục như nhiều phong trào còn mang tính hình thức; ý thức tự giác, tự phòng, tự bảo vệ của người dân còn yếu… Giám đốc Công an TP.HCM cũng đề ra sáu nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản trong thời gian tới; trong đó đặc biệt chú trọng nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp tới.

Dịp này, 19 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được UBND TP, Công an TP trao tặng bằng khen và giấy khen.

PHẠM THỦY