Khen thưởng ba công an phá án vụ bắt cóc trẻ em

Ba cá nhân gồm: Thượng tá Nguyễn Anh Hiển, Phó Trưởng Công an huyện Long Thành; Đại úy Lưu Công Hiệu, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH; Thượng úy Nguyễn Văn Quang, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH (ảnh).

Như đã đưa tin, ngày 5-8, Công an huyện Long Thành phối hợp với Công an huyện Trảng Bàng, Tây Ninh bắt Trần Thị Hoa, giải cứu cháu Nguyễn Ngọc Thảo (ba tuổi, trú huyện Long Thành) bị Hoa bắt cóc từ ngày 31-7. Hoa khai do thấy cháu bé dễ thương nên bắt đem về xã Đôn Thuận, Trảng Bàng (Tây Ninh) để nuôi.

N.ĐỨC - T.NHÂN