Khen thưởng chuyên án phá trộm cắp liên tỉnh, cho vay nặng lãi

Trước đó, Công an huyện Gò Dầu đã bắt giữ Lê Văn Tường (ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cùng đồng bọn thực hiện 31 vụ trộm cắp với tổng cộng 67 con trâu, bò trên địa bàn nhiều tỉnh. Tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng trên 1 tỉ đồng.

Riêng Công an huyện Trảng Bàng phát hiện, bắt giữ 10 nghi can trong đường dây cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, hủy hoại tài sản do Hồ Bảo Quốc (tự Tý “lùn”, ngụ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) cầm đầu.

K.PHƯƠNG