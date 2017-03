Khen thưởng là chưa đủ

Bởi khác những lần trước, lần truy sát này diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật (15 giờ chiều 5-6, địa điểm ở ven TP Vinh), có tổ chức (khoảng 15 người) và thủ phạm ngang nhiên tuyên bố dằn mặt là để trả thù.

Cuộc trả đũa này diễn ra chỉ sau vụ chém phóng viên báo Nông Nghiệp Việt Namtại Nghệ An (nhà báo Vũ Thanh Mai) đúng một tuần, mà lý do chém chỉ vì phóng viên này đã phanh phui một vụ phá rừng quy mô lớn tại địa phương. Còn trước đó nữa ba tháng (tối 22-2), một công dân khác (ông Trần Hữu Sửu, cũng từng được tỉnh Nghệ An vinh danh vì chống tham nhũng) bị trả thù đẫm máu ngay tại nhà riêng.

Nạn nhân ba vụ việc nói trên đều có điểm chung là gặp nạn ngay sau khi nhận được những lời đe dọa do họ đã công khai tố giác các vụ tiêu cực lớn ở địa phương. Còn nhớ chính tại địa phương này hồi giữa tháng 2, Thủ tướng từng có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An phải có biện pháp bảo vệ đối với một công dân (ông Nguyễn Văn Thành ở thị trấn Tân Kỳ) do ông này thường xuyên bị đe dọa hành hung vì đã đứng ra tố cáo hàng loạt sai phạm của một số cán bộ địa phương.

Những tình tiết kể trên không cần lời nào bình luận nữa, bởi rõ ràng cái xấu, cái ác vẫn ngang nhiên lộng hành, ngay cả khi có yêu cầu phòng ngừa, ngăn chặn cụ thể từ lãnh đạo cấp cao. Thực ra bảo vệ người tố cáo tham nhũng không chỉ là nhu cầu cấp thiết của người dân hay chỉ đạo của cá nhân lãnh đạo, mà đó còn là quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và dự thảo Luật Tố cáo.

Cũng cần ghi nhận là gần đây các cơ quan trung ương đã rất cố gắng ban hành thông tư liên tịch khen thưởng những người có thành tích tố cáo tiêu cực với số tiền lên tới 30 triệu đồng và huân chương Dũng cảm. Song các cuộc xuống tay tàn bạo với một số người có thành tích tố cáo tham nhũng như ở Nghệ An, có lẽ việc khen thưởng nói chung là chưa đủ, mà điều cần thiết nhất chính là cơ chế hữu hiệu bảo vệ những người tố cáo.

Bởi đơn giản điều đó mới đem lại niềm tin cho những người khác quyết định dấn thân vào một con đường chông gai mà không phải ai cũng dám đi: Tố cáo tiêu cực.

VẠN BẢO