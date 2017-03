Khen thưởng trung tá Nguyễn Quốc Vinh không nhận hối lộ

Ngày 16/7, trong lúc kiểm tra xe ôtô biển số 29V-9556, trung tá Nguyễn Quốc Vinh phát hiện trên xe vận chuyển hai lô hàng gồm vải và giấy nhám trị giá hơn 50 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Ký, ngụ xã Xuân Thới, huyện Hóc Môn, TP.HCM không có giấy tờ hợp lệ, nên đề nghị tịch thu để làm rõ.

Trong quá trình xử lý, nhiều lần bà Ký đề nghị "bồi dưỡng" tiền cho đồng chí Vinh để xin lại lô hàng trên nhưng đều bị đồng chí từ chối. Thấy không đưa trực tiếp được, bà Ký đã giả vờ để quên trên bàn đồng chí Vinh một tập hồ sơ giấy tờ trong đó có một phong bì 15 triệu đồng. Trung tá Nguyễn Quốc Vinh đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo đơn vị, cảnh cáo hành vi trên của bà Ký.

Tiếp đến, vào đầu tháng 10/2010, Đội Chống buôn lậu và gian lận thương mại do đồng chí Vinh trực tiếp phụ trách tạm giữ 5 lô hàng đồ chơi trẻ em do Trung Quốc sản xuất không có giấy tờ nhập khẩu do ông Đỗ Xuân Thành, ngụ phường Đông Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận vận chuyển trên xe ôtô biển số 54T-6841. Ông Thành gợi ý sẽ “bồi dưỡng” để được bỏ qua nhưng đồng chí Vinh kiên quyết không nhận...

