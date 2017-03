Khi công chức biết xin lỗi dân

Sáu tháng đầu năm, quận 1 (TP.HCM) không phải gửi thư xin lỗi dân Theo UBND quận 1 (TP.HCM), tính đến nay quận này không có hồ sơ giải quyết trễ hẹn để phải gửi thư xin lỗi người dân. Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết trong năm 2011, quận này đã gửi 16 thư xin lỗi tới người dân (do chủ tịch UBND quận ký) vì giải quyết hồ sơ trễ hẹn. Tất cả trường hợp này hồ sơ đều được giải quyết rốt ráo ngay sau khi có thư xin lỗi. Cũng theo ông Kiên, nếu người dân chưa hài lòng với kết quả được giải quyết thì có thể đăng ký gặp lãnh đạo quận để được giải thích thêm. Tháng sáu vừa qua có hai trường hợp người dân đăng ký gặp lãnh đạo quận và chủ tịch UBND quận đã tiếp. PV đã liên hệ với một trong hai người dân đó là chị Võ Thị Phương Thảo (địa chỉ 559-561 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho). Chị Thảo cho biết chị tới UBND quận 1 để nộp hồ sơ xin cấp giấy đỏ nhưng hồ sơ chưa được giải quyết. “Lúc đầu thấy hồ sơ bị trả lại, tôi đã nghĩ mấy ông cán bộ nhũng nhiễu, chắc phải có tiền thì mới “êm” được nên đăng ký gặp lãnh đạo quận để làm cho rõ. Khi trao đổi trực tiếp ông Trần Vĩnh Tuyến (Chủ tịch UBND quận 1 - PV), điều làm tôi bất ngờ là thái độ gần gũi, thân thiện và lắng nghe của vị này. Ông từ tốn giải thích tất cả thắc mắc của tôi và thỏa thuận về hướng giải quyết. Tôi rất hài lòng, cảm thấy thỏa mãn và tin tưởng hơn ở chính quyền. Nếu mô hình này được nhân rộng ra ở những nơi khác thì người dân sẽ đỡ khổ hơn nhiều” - chị Thảo nói. Trao đổi thêm với PV về việc UBND quận 1 thực hiện mô hình để người dân bấm nút chấm điểm cán bộ (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), ông Kiên nói: “Giải pháp này quận triển khai chủ yếu là tác động vào ý thức, trách nhiệm của mỗi CBCC. Chúng tôi không quá đặt nặng cán bộ bị bao nhiêu phiếu không hài lòng mà là cách khắc phục và thay đổi của cán bộ đó như thế nào sau đó. Từ khi ứng dụng các giải pháp này, quận cũng chưa hề xử lý kỷ luật cán bộ nào nhưng thái độ phục vụ dân thì có chuyển biến rõ rệt”. VIỆT HOA - Nếu hồ sơ do công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ chuyển đến mà phòng (hoặc công chức, viên chức) chuyên môn kiểm tra không đúng theo quy định thì phòng (hoặc công chức, viên chức) chuyên môn có quyền trả lại để bổ sung hồ sơ. Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải trực tiếp liên hệ xin lỗi và đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. Nếu công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có sai sót hai lần trở lên mà không có lý do chính đáng thì tùy theo mức độ vi phạm phải bị xử lý hoặc thay đổi vị trí công tác. - Trường hợp phòng (hoặc công chức, viên chức) chuyên môn giải quyết hồ sơ chậm hơn thời gian quy định thì phải có trách nhiệm thông báo lý do bằng văn bản để giải thích, xin lỗi công dân, tổ chức. Nếu công chức, viên chức trực tiếp xử lý hồ sơ để chậm hơn thời gian quy định từ hai lần trở lên mà không có lý do chính đáng thì tùy theo mức độ vi phạm phải bị xem xét xử lý hoặc thay đổi vị trí công tác. (Trích Quyết định 4503)