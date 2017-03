Khó thực hiện chống tái nghiện kiểu “nhà giàu”

GS.TS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng: Bắt buộc là vi phạm quyền công dân . Thưa ông, có bao nhiêu lý do khiến nhiều ý kiến đề nghị dừng thực hiện Nghị quyết 16? + Thứ nhất, kết quả đạt được chưa thể khẳng định nó mang tính vững chắc. Báo cáo của Chính phủ nói rằng tỷ lệ tái nghiện khi hòa nhập cộng đồng là 6% chưa nói lên điều gì vì thời gian họ tái hòa nhập còn rất ngắn. Lấy đó để so sánh với tỷ lệ tái nghiện trước đây là hơn 90% là rất khập khiễng. Thứ hai, kinh phí cho đề án này rất tốn kém, TP.HCM trong những năm qua đã bỏ tới 1.200 tỷ đồng để thực hiện đề án này, đó là con số rất lớn. Trong khi đó, chúng ta còn rất nhiều đối tượng khác đáng quan tâm hơn. Lý do thứ ba rất quan trọng là khi quyết định cho thí điểm đề án thì quy định đối tượng chủ yếu để quản lý tập trung là những người tự nguyện. Nhưng khi tổng kết, có thể nói rằng gần như toàn bộ đều bị tập trung bắt buộc, có người tuy là viết đơn tự nguyện nhưng thực tế là viết đơn bắt buộc. Điều này đã làm tính chất nhân văn cũng như tính chất pháp lý của đề án giảm đi. . Phải chăng đó là nguyên nhân để một số ý kiến cho rằng thực hiện đề án là vi phạm quyền công dân? + Luật chỉ quy định thời gian tối đa cho cai nghiện là 1-2 năm chứ không quy định thời gian tập trung sau cai nghiện, nếu thực hiện bắt buộc tập trung sau cai thì vi phạm đến quyền công dân. Mặc dù ai cũng hiểu đây là vấn đề nhân văn nhưng hai chữ bắt buộc nó làm giảm tính nhân văn đi. Thành ra vấn đề nhạy cảm như vậy mà xử lý không khéo thì chính nhà nước lại không tôn trọng pháp luật. Vì vậy, các cơ quan có liên quan đều đề xuất không nên tiếp tục thực hiện đề án này, thay vào đó là rút kinh nghiệm để đưa những nội dung cụ thể vào luật nhằm đảm bảo tính pháp lý. . Nhưng cũng không ít người cho rằng nên tiếp tục thực hiện đề án để làm “sạch” xã hội, ông nghĩ sao? + Đúng là nếu kéo dài thời gian quản lý sau cai nghiện thì cũng tốt hơn cho an ninh xã hội. Tuy nhiên, càng ngày mình càng hướng sang quan niệm coi người nghiện không phải là người phạm tội mà là người bệnh. Bị bệnh thì phải được chữa bệnh một cách tự nguyện chứ không thể dùng các biện pháp hành chính làm ảnh hưởng đến quyền tự do của họ được. . TP.HCM vẫn mong muốn kéo dài đề án này. Theo ông thì có cách nào để những nơi có điều kiện vẫn tiếp tục thực hiện không? + Tôi nghĩ nên tạo điều kiện cho những nơi có đủ lực để làm chuyện này chứ không nên kéo dài thí điểm. Điều quan trọng là đưa ngay vào Luật Phòng, chống ma túy những nội dung cần thiết. Ví dụ như không nói kéo dài thời gian quản lý sau cai mà nên kéo dài thời gian cai nghiện đối với những người có nguy cơ tái nghiện cao. Thậm chí đối với những người tự nguyện nhận sự quản lý sau cai thì cũng có thể lập các trung tâm mang tính xã hội hóa để người có tiền thì họ tự bỏ ra, còn người không có tiền thì nhà nước hỗ trợ một phần. . Xin cảm ơn ông! LÊ KIÊN thực hiện