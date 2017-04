Khơi chuyện đầu năm

2008, chủ đề năm văn minh đô thị đã chiếm lĩnh trang một và là một trong những chủ đề mà Báo theo đuổi xuyên suốt 365 ngày từ văn hóa hè phố, trật tự lòng lề đường, an toàn giao thông, vệ sinh công cộng, ứng xử văn minh... Và dòng thời sự cuối năm cho thấy chủ đề vẫn còn treo lơ lửng, nghĩa là mọi việc vẫn còn phải tiếp tục lâu nữa...

Nhưng lâu là đến bao giờ? Có phải chỉ do con người, do cái gọi là “đồng tiền dễ kiếm, văn hóa khó tìm”? Có phải chỉ do cái tùy tiện làng xã nhuốm màu lên đô thị bởi làn sóng nhập cư - đô thị ngày càng bị nông thôn hóa?

Nếu chỉ để trả lời trực tiếp những câu hỏi đó thì có lẽ không khó lắm. Những cái “do” đó đều có hình có ảnh trong thực tiễn hàng ngày. Vấn đề này đã không ít nhà nghiên cứu nêu lên từ những năm qua và để có văn minh đô thị, văn hóa ứng xử, không thiếu biện pháp gọi là “tuyên truyền, giáo dục” theo hướng này. Cũng không ít bằng khen, cổng chào phường, xã, ấp văn hóa tốn kém mà bộ mặt văn minh đô thị đâu vẫn hoàn đấy.

Thậm chí những cái “do” đó còn ăn sâu vào trí não của không ít “cha mẹ dân” dẫn đến những phát ngôn lỡ lời phải xin lỗi một cách đáng tiếc.

Vậy nếu không “đổ thừa” cho dân ngày càng kém văn minh và ngày càng ỷ lại thì cái gốc của vấn đề ở đâu? Cuộc thảo luận cuối năm trong tòa soạn đã trở về với quan niệm của Hồ Chí Minh về dân: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H.2000, t.8, tr.276). Dân không phải là những người bị trị mà có vị thế là chủ, làm chủ.

Như vậy, vấn đề là ở người được ủy nhiệm quản lý xã hội, ở tính nghiêm minh, gương mẫu và hiệu lực của bộ máy hành chính và nền hành chính quốc gia. Đây cũng là một chủ đề lớn không nằm ngoài mục tiêu chiến lược cải cách của Đảng và nhà nước.

Chúng tôi mời các chuyên gia hành chính, tư pháp góp ý kiến để lý giải: Phải chăng để có đô thị văn minh cần đề cập trước tiên đến cải cách hành chính, cần trả lại cho dân những gì họ đáng được hưởng để họ không phải luồn lách bon chen phá lệ, phá luật, được phục vụ đầy đủ nhằm tự hành xử quyền dân chủ, tự xây dựng đô thị văn minh.