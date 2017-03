Khởi công xây dựng đền thờ các bậc sinh thành Bác Hồ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh công trình được xây dựng với mục đích tưởng nhớ, tri ân những người thân trong gia đình Bác - những người đã có công đóng góp và hy sinh cho đất nước, có công sinh thành Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là công trình lịch sử, văn hóa để nhân dân trong và ngoài nước đến viếng mỗi lần về thăm Kim Liên, Nam Đàn.

l Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM do ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM, dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Nghệ An, Hà Tĩnh. Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An); dâng hương tại khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

ĐẮC LAM