Khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đây là dự án nhiệt điện than lớn thứ hai được xây dựng tại ĐBSCL. Sau khi hoàn thành, hằng năm nhà máy sẽ cung cấp gần 8 tỉ kWh điện cho miền Nam, góp phần giảm sự phụ thuộc của hệ thống điện vào thủy điện, giảm lượng điện phải truyền tải từ Bắc vào.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát lệnh khởi công. Ảnh: EVN

Dự án nằm trên diện tích gần 880 ha, gồm hai tổ máy, tổng mức đầu tư của dự án gần 28.500 tỉ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Đây là dự án nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng phê duyệt. Nhà máy nhiệt điện này sử dụng nhiên liệu than (dự kiến than cám ở Hòn Gai - Cẩm Phả) do liên danh nhà thầu CHENGDA - DEC - SWEPDI - ZEPC (Trung Quốc) làm tổng thầu theo hình thức chìa khóa trao tay (EPC). Theo kế hoạch, trong vòng 46 tháng, tổ máy số 1 của nhà máy sẽ đưa vào vận hành và tổ máy số 2 là sau 50 tháng.

M.PHONG