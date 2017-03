TIÊU ĐIỂM 8 tỉ USD (số tròn) là tổng số kiều hối về Việt Nam trong năm 2010, tăng 25,6% so với năm 2009, vượt tới 2 tỉ USD so với mức dự kiến từ hồi đầu năm là 6 tỉ USD. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Chính vì thế, nghị quyết của Quối hội về kinh tế-xã hội năm 2011 đã khẳng định năm 2011 tiếp tục phát huy vai trò và huy động các nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về phát triển đất nước. Kiểm toán bắt buộc các tập đoàn Tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước phải tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh chính, thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính và thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc. Kiên quyết tách biệt chức năng quản lý hành chính nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Tạo môi trường bình đẳng Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, phát triển mạnh các loại hình kinh tế ngoài nhà nước. Tạo môi trường bình đẳng về pháp luật và trên thực tế giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; bảo đảm quyền bình đẳng về cơ hội và mức độ tiếp cận của các doanh nghiệp đối với các nguồn lực, nhất là đất đai, vốn tín dụng đầu tư. 7%-7,5% là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân phấn đấu đạt được trong năm năm 2011-2015. Cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 12%/năm, giảm nhập siêu, phấn đấu đến năm 2020 cân bằng được xuất nhập khẩu. Giảm mức bội chi ngân sách xuống 4,5% GDP vào năm 2015 (bội chi ngân sách năm 2010 gần 6%). Giải quyết việc làm cho 8 triệu lao động. Cơ cấu GDP giai đoạn 2011-2015 (dự kiến) 2.000 USD là thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt được năm 2015. Thu nhập của người dân nông thôn tăng 1,8-2 lần so với năm 2010. Tốc độ tăng dân số đến năm 2015 khoảng 1%. Tuổi thọ trung bình năm 2015 đạt 74 tuổi. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 2%/năm. Tỉ lệ che phủ rừng năm 2015 đạt 42%-43%. (Trích Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI)