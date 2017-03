Khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can trong vụ Vinashin

Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết, được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trưa 3/9, Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an đã bắt, khám xét, tạm giam đối với 4 bị can về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can gồm Trần Quang Vũ, nguyên Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin); Trần Văn Liêm, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn; Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Anh và Nguyễn Tuấn Dương, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thép Cái Lân - Vinashin. Như tin đã đưa, sau khi Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Vinashin, căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra và lời khai nhận của bị can Phạm Thanh Bình, Cơ quan an ninh điều tra nhận thấy, có căn cứ xác định các ông Trần Quang Vũ, Trần Văn Liêm, Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Tuấn Dương đã có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình thực hiện các dự án mua tàu cao tốc Hoa Sen, đầu tư Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng và bán tài sản thế chấp tại Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu. Ông Trần Quang Vũ, nguyên Tổng Giám đốc điều hành Vinashin Cụ thể, ông Trần Quang Vũ, sinh năm 1958, trú tại số 40, ngõ 1, đường Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, trong thời gian làm tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu, mặc dù biết Chính phủ không cho phép mua tàu cũ để sử dụng, nhưng vẫn cùng với Phạm Thanh Bình lập dự án hoán cải tàu Bạch Đằng Giang (do Ba Lan sản xuất năm 1973), là loại tàu được Nam Triệu mua với mục đích để phá dỡ bán sắt vụn. Trần Quang Vũ còn dùng con tàu này để thế chấp Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy thuộc Tập đoàn Vinashin (Công ty Tài chính) để vay 106 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ. Ông Vũ đã phá dỡ con tàu này để bán sắt vụn khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo Tập đoàn Vinashin và không thông báo cho Công ty Tài chính là đơn vị nhận thế chấp. Số tiền bán sắt vụn thu được cũng không hoàn trả cho Công ty Tài chính. Hậu quả là tài sản Nhà nước thế chấp bị mất. Hành vi của Trần Quang Vũ đã vi phạm Quyết định số 36/2006/QĐ-BTC ngày 7/7/2006 của Bộ Tài chính, gây hậu quả kinh tế đặc biệt nghiêm trọng. Ông Trần Văn Liêm, sinh năm 1955, trú tại phòng 1208, nhà 17T6, khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, trong thời gian làm tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vận tải Viễn Dương Vinashin, được Phạm Thanh Bình giao làm chủ đầu tư dự án mua tàu cao tốc Hoa Sen, việc này đã làm trái với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trong công văn số 1956/VPCP ngày 12/4/2007 và Công văn số 3688/VPCP ngày 3/7/2007 của Văn Phòng Chính phủ. Mặt khác, trong quá trình mua tàu, Trần Văn Liêm đã không tổ chức chào hàng cạnh tranh, ký hợp đồng mua tàu trước khi lập dự án, không khảo sát kỹ thuật trước khi nhận tàu, trái với Nghị định số 49/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quy trình mua bán tàu biển. Hậu quả khi tàu này nhập vào Việt Nam bị nứt đáy phải sửa chữa và hoạt động kinh doanh không hiệu quả, gây thiệt hại kinh tế đặc biệt nghiêm trọng. Ông Nguyễn Văn Tuyên sinh năm 1962, trú tại nhà số 7, lô 21-BT1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội và ông Nguyễn Tuấn Dương, sinh năm 1966, trú tại số 17 phố Lãn Ông, Hồng Bàng, Hải Phòng. Mặc dù biết Chính phủ không cho phép thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hồng tại Nam Định nhưng ông Phạm Thanh Bình, ông Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Tuấn Dương vẫn quyết định xây dựng nhà máy nói trên và giao cho Nguyễn Văn Tuyên làm chủ đầu tư và Nguyễn Tuấn Dương làm tổng thầu. Tuyên và Dương đã quyết định mua hai nhà máy nhiệt điện cũ sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước của Hàn Quốc, đã ngừng hoạt động từ 2004, trong đó có các biến thế chứa chất độc hại mà Chính phủ Hàn Quốc cấm xuất, Chính phủ Việt Nam cấm nhập. Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Tuấn Dương đã sử dụng giấy tờ giả mang danh Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương để nhập số thiết bị trên về Việt Nam gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an xác định, những hành vi nêu trên của các ông Trần Quang Vũ; Trần Văn Liêm; Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Tuấn Dương có dấu hiệu phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nuớc về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165 Bộ luật hình sự; đồng phạm với Phạm Thanh Bình. Việc bắt, khám xét đối với 4 bị can này được tiến hành theo đúng trình tự của pháp luật. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo TTXVN/Vietnam+